Cibi pericolosi: da Ikea a Esselunga a Citterio, l'elenco di lotti e prodotti ritirati dagli scaffali

Decine di prodotti pericolosi, dai salamini, ai dolci per vegani, alla soia, allo spumante. L'elenco stilato negli ultimi mesi dal ministero della Salute è impietoso. Sospetta presenza di allergeni non dichiarati, che potrebbero provocare uno choc anafilattico nei soggetti a rischio, corpi estranei nelle confezioni, come formiche, insetti di vario genere. E ancora: rischio chimico per la presenza di presenza di listeria, un terribile batterio che può provocare anche la morte, coloranti o additivi non consentiti.

I ritiri dagli scaffali ordinati dal ministero da gennaio a oggi sono tantissimi. Ecco di seguito l'elenco dei lotti di prodotti ritirati. Sulo sito del ministero, inoltre, è possibile trovare le specifiche per ogni prodotto e i motivi esatti del ritiro.

29 marzo 2019 - Dalian New Century HUIHONG TRADING CO LTD - Nuvole di drago - Prawn Crackers

Richiamo per rischio presenza di allergeni

27 marzo 2019 - Sudzuccheri - zucchero classico

Richiamo per rischio fisico

20 marzo 2019 - Delizia del Sole - Eurospin Italia Spa - Fagiolini finissimi surgelati

Richiamo per rischio chimico

13 marzo 2019 - Zorbas - Tzatziki Zorbas Salsa tradizionale a base di yogurt greco

Richiamo per rischio presenza di allergeni

13 marzo 2019 - Ikea - dolcetti marshmallow Sostak Skumtopp

Richiamo per rischio presenza di allergeni

12 marzo 2019 - Giuseppe Citterio Salumificio spa - Citterino

Richiamo per rischio microbiologico

28 febbraio 2019 - Cuore Mediterraneo - Farina grano tenero 00

Richiamo per rischio presenza di allergeni

20 febbraio 2019 - Ginko Simul. Cps.; Biogin Cps. - Integratore alimentare

Richiamo per rischio chimico

11 febbraio 2019 - Fattorie Novella Sentieri - Luganega

Richiamo per rischio chimico

11 febbraio 2019 - Colle Maggio - Gorgonzola Dop Dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 - Igor blu - Gorgonzola Dop Dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 - Novarì - Gorgonzola Dop dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 - Igor blu - Gorgonzola dop dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 - Bella Italia - Gorgonzola Dop dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 - Casa Leonardi - Gorgonzola Dop dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 - Colle Magfgio - Gorgonzola Dop dolce

Richiamo per rischio microbiologico

6 febbraio 2019 - Casa Leonardi - Gorgonzola DOP Dolce

Richiamo per rischio microbiologico

5 febbraio 2019 - Fruttissima Ace - 200 ml

Richiamo per rischio fisico

4 febbraio 2019 - Lucky duck international food Bv - Cha Siu - Roasted Pork

Richiamo per rischio presenza di allergeni

1 febbraio 2019 - Abbaciano - Saltamix 15 gr

Richiamo per rischio chimico

1 febbraio 2019 - Abbasciano - bacche di goji 10 kg

Richiamo per rischio chimico

1 febbraio 2019 - Abbasciano - bacche di goji 500 gr

Richiamo per rischio chimico

1 febbraio 2019 - Abbasciano - bacche di goji 125 gr

Richiamo per rischio chimico

30 gennaio 2019 - Esselunga - Cannelloni di carne

Richiamo per rischio fisico

30 gennaio 2019 - Esselunga - Lasagne al forno

Richiamo per rischio fisico

30 gennaio 2019 - Esselunga - Ragudi vitello top

Richiamo per rischio fisico

23 gennaio 2019 - Polo nord Ice cubes - ghiaccio tritato - ghiaccio per cocktails

Richiamo per rischio microbiologico



21 gennaio 2019 - Terra &Vita - Capricciosa

Richiamo per rischio microbiologico

18 gennaio 2019 - L'Alco spa - Insalata mista Capricciosa

Richiamo per rischio microbiologico

18 gennaio 2019 - Centrale del latte di Brescia spa - Insalata mista Capricciosa

Richiamo per rischio microbiologico

8 gennaio 2019 - Colli Euganei - Fior d'arancio spumante Docg

Richiamo per rischio chimico



© RIPRODUZIONE RISERVATA