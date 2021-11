Ritrova il suo "Ciao" rubato nel 1998. Il proprietario commosso: «E' come tornare indietro nel tempo»

Era stato rubato nel 1998, a Salerno. Oggi dopo 23 anni, il legittimo proprietario, ormai 50enne, ci è risalito nuovamente in sella. Il suo "Ciao", mitico motorino degli anni 70-80 diventato un cimelio, è stato ritrovato dai carabinieri della Stazione di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia: nel corso di alcuni accertamenti su strada. I militari si sono imbattuti in una refurtiva storica: un motorino 'cinquantinò di altri tempi, un Piaggio Ciao, che non poteva non destare la loro attenzione.

La persona che lo conduceva ha raccontato inizialmente che si trattava di una semplice bicicletta. Invece era un motorino che all'epoca attuale è molto raro. I militari hanno voluto vederci chiaro ed hanno controllato nella sua abitazione quell'esemplare, oramai insolito, della casa costruttrice di Pontedera, dando avvio ad una serie di accertamenti, incrociando numero di telaio e banche date in uso alle forze di polizia. Alla fine il risultato è stato sorprendente: si trattava, infatti, di un ciclomotore rubato al suo legittimo proprietario nel lontano 1998. «È stato come tornare indietro nel tempo», ha detto commosso il legittimo proprietario. Una seconda giovinezza.

