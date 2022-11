Prova una scarpa, ma il chiodo dell'antitaccheggio si conficca nel piede di Camilla: «Portata in ospedale dall'ambulanza»

Lo shopping può riservare brutte sorprese. Un chiodo dell'antitaccheggio è rimasto conficcato nel piede di una ragazza mentre provava un paio di scarpe nel camerino. «Provando una scarpa mi è rimasto conficcato nel piede un chiodo dell'antitaccheggio», si legge nelle immagini del video montato dalla giovane Camilla su Tiktok.

Chiodo antitaccheggio conficcato piede, il video su Tiktok

La ragazza si è recata in uno dei tanti negozi commerciali per provare una scarpa. Ma quando l'ha indossata si è sentita pungere il piede. L'antitaccheggio, che da una parte ha un punzone e dall'altra la chiusura, era aperto. Così è stata "infilzata". Un'ambulanza l'ha dovuta portare in ospedale. La giovane ha deciso però di riprendere quanto le era accaduto.