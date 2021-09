Chiara Ugolini, l'autopsia riscontra numerosi traumi interni: ma la causa della morte resta un mistero

Mercoledì 8 Settembre 2021, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 19:39

L'autopsia sul corpo di Chiara Ugolini, durata 4 ore, non ha permesso di determinare con esattezza la causa della morte della giovane. È quanto apprende l'Ansa da fonti vicine all'inchiesta. Per l'omicidio della ragazza è in arresto Emanuele Impellizzeri, suo vicino di casa. L'esame autoptico ha riscontrato diversi traumi interni, alla nuca, al torace, all'addome, segno di una colluttazione violenta con l'aggressore, ma nessuna lesione che da sola spieghi la causa del decesso. Da approfondire, infine l'entità dei danni causati dalla candeggina, messa sullo straccio usato dal killer, che Chiara è stata costretta ad ingerire.

Chiara Ugolini, Emanuele Impellizzeri non risponde e resta in carcere: il gip convalida il fermo