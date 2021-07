Chiara Gualzetti, il gip: «Assassino senza scrupoli né freni inibitori. Era capace di intendere». Il messaggio vocale all'amica: «L'ho uccisa»

Giovedì 1 Luglio 2021, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 16:32

L'amico che ha ucciso Chiara Gualzetti era lucido e ha provato a depistare le indagini. È con queste motivazioni che il giudice per le indagini preliminari ha deciso di convalidare il fermo del sedicenne reo confesso dell'omicidio della giovane avvenuto Monteveglio, nel bolognese. «Al momento appare capace di intendere e di volere» sottolinea il giudice, secondo cui il giovane avrebbe messo in atto «lucidi e freddi tentativi di nascondere le tracce del delitto e di negare le responsabilità». Deve restare in carcere «attesa la mancanza di scrupoli, di freni inibitori, di motivazioni e di segnali di resipiscenza quasi emergono dal tenore dei messaggi vocali inviati ad un'amica subito dopo i fatti».

APPROFONDIMENTI BOLOGNA Foto BOLOGNA Chiara, l'estrema difesa prima di morire L'INCHIESTA Il 16enne: «Demoni e voci superiori, così l'ho... BOLOGNA «Chiara ha scocciato, l'ammazzo» CRONACA Video

«Anche nel caso di eventuali problemi psicologici, quali in effetti e precedentemente ai fatti già occasionalmente emersi» per il gip rimane il fatto che si tratti di un «reato il cui concetto illecito è di immediata percezione», precisa il giudiice. L'omicida di Chiara avrebbe condotto una «vita regolare» in un «ambiente familiare sostanzialmente adeguato».

«Chiara ha scocciato, l'ammazzo», il 16enne ci aveva pensato altre volte

«L'assassino ha agito con violenza e determinazione»

L'assassino, prima di confessare, avrebbe a lungo negato ogni responsabilità, dicendo che la ragazza aveva un successivo appuntamento con un altro giovane, nascondendo i vestiti, lavando le scarpe sporche di sangue e il coltello e cancellando immagini e messaggi dal cellulare. Di fronte però a prove «di eccezionale rilevanza», così scrive il gip, avrebbe deciso di dichiararsi colpevole.

Per il giudice l'omicida avrebbe agito con «estrema violenza e determinazione» e soprattutto con «incapacità di autocontrollo». Vi sarebbe per questo anche il rischio di reiterazione del reato. Il magistrato sottolinea l'inconsistenza delle motivazioni del gesto e comunque l'assenza di ragioni di contrasto con la vittima. «L'aggressione ha avuto una durata significativa e ha visto il giovane colpire ripetutamente con coltellate al collo, al petto e alla gola la vittima e infine colpirla anche con calci», prosegue.

Il messaggio vocale all'amica dopo il delitto: «L'ho uccisa»

Non avrebbe mostrato nessun segno di pentimento e, sempre da verbale del gip, emerge la tranquillità dell'assassino anche dopo il delitto che avrebbe «inviato messaggi vocali ad un'amica subito dopo i fatti». Si tratterebbe di messaggi «dal tenore inequivoco» nei quali «raccontava quello che aveva commesso».