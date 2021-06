Chiara Gualzetti, il 16enne fermato per omicidio: «Una voce interiore mi ha detto di uccidere»

Martedì 29 Giugno 2021, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 11:36

​Chiara Gualzetti, il 16enne italiano fermato per omicidio della giovane «è molto scosso, si è messo a disposizione», dice l'avvocata Tania Fonzari, difensore di fiducia del ragazzo fermato nella notte per l'omicidio di Chiara, la coetanea trovata morta ieri pomeriggio a qualche centinaio di metri da casa, a Monteveglio, nel Bolognese.

APPROFONDIMENTI BOLOGNA L'appuntamento con la morte EMILIA ROMAGNA Uccisa a coltellate BOLOGNA Felice e tenace: «Non mostrarti mai fragile, sempre pronti... EMILAI ROMAGNA Chi era ITALIA Foto EMILIA ROMAGNA Video ITALIA Foto/2 SALO' Lago di Garda, Greta poteva essere salvata LA SENTENZA Desirée Mariottini, due ergastoli e due condanne a 27 e... ROMA Saman Abbas, spunta la foto di un livido sulla guancia inviata... IL COMMENTO Saman, Hina e Sana e i nostri sguardi indifferenti: non possiamo... ANCONA Ancona, denuncia nel tema le nozze combinate: «Ho solo 16... QUARTO GRADO Saman Abbas poteva essere salvata? La trappola per la ragazza... REGGIO EMILIA Saman Abbas, il fratello accusa lo zio: «È stata...

« Ho sentito una spinta superiore »

Il sedicenne fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti ha confessato e ricostruito in maniera lucida e precisa il delitto, ma sul movente ha dato più spiegazioni non comprensibili. Avrebbe detto di aver agito sulla base di una spinta superiore, una sorta di voce interiore che gli ha detto di uccidere. Poi avrebbe riferito che la ragazza gli aveva espresso il desiderio di morire. Inoltre ci sarebbe stato da parte di Chiara un interesse sentimentale nei suoi confronti, forse non corrisposto. Il racconto, di cui apprende l'ANSA, è al vaglio della Procura per i minorenni di Bologna, che sta valutando un accertamento psichiatrico.

Chiara Gualzetti, 16 anni: appuntamento con la morte

Chiara Gualzetti, 16 anni, uccisa a coltellate da un coetaneo nel Bolognese. Fermato il giovane: ha confessato

Chiara Gualzetti, dolore di due famiglie

«Il mio assistito è molto scosso e si è messo a piena disposizione. Capiamo il dolore della famiglia. Che è il dolore di due famiglie», dice l'avvocata Tania Fonzari. La legale è stata al fianco del giovane fino a tarda notte, quando si è concluso l'interrogatorio durante il quale ha confessato. Ora si attende la fissazione dell'udienza davanti al Gip del tribunale per i minorenni di Bologna per la convalida del fermo.

La chat cancellata, l'intenzione di uccide portando con sé un coltello

Omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che la vittima aveva meno di 18 anni. È questa l'ipotesi d'accusa formulata dalla Procura per i minorenni di Bologna nei confronti del ragazzo di 16 anni sottoposto a fermo nella notte, dopo l'interrogatorio nel corso del quale ha confessato di aver assassinato Chiara Gualzetti. Gli inquirenti, coordinati dalla procuratrice Silvia Marzocchi e dal pm Simone Purgato, hanno elementi per pensare che il ragazzo avesse pianificato il delitto, dando appuntamento alla ragazza con l'intenzione di ucciderla e portando con sé un coltello che poi è stato ritrovato.