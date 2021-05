Casa esplode a Greve in Chianti, un morto e due persone disperse: si scava fra le macerie

Un cadavere è stato trovato e ora si cercano altre due persone. Corsa contro il tempo per rimuovere le macerie di una casa a Greve in Chianti (Firenze) distrutta da un'esplosione. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in località Borgo di Dudda, per l'incendio e l' esplosione di una abitazione che ha causato il crollo della casa stessa. Si cercano ancora due persone.

I tre si sarebbero recati a Borgo di Dudda dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini di un forte odore di gas. La casa crollata è un immobile a due piani.

Secondo i carabinieri i dispersi sono un uomo e una donna di 59 anni, conviventi, e l'ex marito di lei, di 54 anni. Il cadavere trovato durante le ricerche, precisano sempre i militari, appartiene al 54enne, e non al compagno della donna come reso noto in un primo momento. I tre, tutti residenti a Prato, questa mattina si erano recati insieme nell'abitazione. L'esplosione in base alle prime verifiche sarebbe stata originata da un malfunzionamento dell'impianto a gpl situato al primo piano dello stabile.

