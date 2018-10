Maltempo, 10 morti: chi sono le vittime

Raffiche di vento, pioggia, esondazioni e frane: in sole 24 ore, tutta Italia è stata colpita dalla furia del maltempo, con conseguenze molto spesso drammatiche. Sono ben nove le vittime, da Nord a Sud, degli effetti del maltempo che ha flagellato il paese. I feriti, invece, sono diverse decine. Ecco chi sono le persone, di tutte le età e di tutte le zone d'Italia, che hanno perso la vita per i drammatici effetti della furia del maltempo:

: originario di San Nicola La Strada (Caserta), Davide studiava ingegneria a Napoli. Ieri mattina, il giovane si trovava in compagnia di un amico quando, in via Claudio, un albero è caduto proprio sopra di lui. Immediatamente soccorso, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

- Rudy Colantonio, 32 anni: residente ad Arce (Frosinone), Rudy si trovava a bordo di una Smart, schiacciata da un albero caduto lungo la via Casilina, all'altezza di Castrocielo.

- Antonio Russo, 38 anni: residente a Colfelice (Frosinone), Antonio era amico e collaboratore di Rudy e si trovava con lui a bordo della Smart.

- Mario Deriu, 63 anni: originario di San Giovanni in Marignano (Rimini), questo esperto kite-surfer è stato ucciso dal vento anomalo, che lo ha spinto contro gli scogli mentre si stava esercitando a Cattolica.

- Vincenzina Bruzzone, 88 anni: residente ad Albisola Superiore, era la vedova di Michele Viano, storico presidente del Savona Calcio negli anni '70. Ieri pomeriggio, l'anziana era uscita per fare la spesa ma è rimasta travolta da un grosso pannello di lamiera che si era staccato da un tetto a causa del fortissimo vento.

- Sandro Pompolani, 49 anni: originario di Padova, lavorava a Feltre e proprio qui, ieri pomeriggio, la sua automobile è stata schiacciata da un platano caduto per le forti raffiche di vento.

- Nunzio Cervoni, 57 anni: residente a Terracina, l'uomo è rimasto schiacciato da uno dei tanti alberi caduti per la tromba d'aria che si è abbattuta sulla cittadina del litorale pontino.

- ?.?: non si hanno ancora notizie sull'identità di questo vigile del fuoco volontario, impegnato nei soccorsi in provincia di Bolzano e colpito da un albero caduto a San Martino in Badia.

- ?.?, 45 anni: si tratta di una donna di Dimaro, la cui abitazione è stata completamente investita da una frana e travolta dal miscuglio di rocce e fango. Fino a ieri sera era considerata dispersa, ma all'alba è stato rinvenuto il corpo.

-?.?: Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dal lago di Levico, in Trentino. Si tratta di un pescatore che ieri pomeriggio aveva fatto un sopralluogo sulle rive del lago per verificare le condizioni della sua barca ormeggiata. È probabile che l'uomo sia caduto nelle acque del lago a causa delle forti raffiche di vento.

