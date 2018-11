Chi l'ha visto, si innamora di un tunisino e scappa, la telefonata choc alla mamma: «Tua figlia è morta». Poi la sorpresa in diretta

«Tua figlia è morta», queste parole pronunciate al telefono hanno seminato il terrore a casa di Angelica, 17enne scomparsa dopo essere fuggita con un tunisino clandestino e pregiudicato e poi ritrovata alla stazione di Vicenza dopo l'appello A Chi l'ha Visto?. La mamma della ragazza ha raccontato che non riusciva a parlare con la figlia da giorni perché Tarek, il giovane di cui si è innamorata, aveva il comando del suo cellulare e rispondeva puntualmente. Dopo la diretta, una telefonata anonima ha riacceso le speranze. Angelica è ora a casa sana e salva.

«Mi fa schifo parlare con te, non c'è un uomo con te? Da noi non esiste la donna che parla, da noi è l'uomo che parla. Tu piangerai sangue, lo sai?», si sente nella telefonata mandata in onda dalla trasmissione. Samanta, la madre di Angelica, ha spiegato di essere stata abbandonata dalle forze dell'ordine e che Tarek aveva in mente di portarla in Tunisia alla maggiore età e di farle fare dei figli strappandola per sempre alla sua famiglia d'origine.

Angelica conosce Tarek e se ne innamora perdutamente. Arrestato per spaccio di droga, viene espulso dall'Italia per essere rimpatriato, ma l'aereo che deve trasportare i migranti ha un guasto e lui torna a Vicenza per scappare con la ragazza. I familiari di Angelica hanno osteggiato questa storia d'amore e hanno proibito all'adolescente di vederlo, ma non si capacitano del fatto che lui sia riuscito a fuggire indisturbato, nonostante l'espulsione. Ai microfoni di Rai Tre, l'appello di Samanta: «Magari mi sono arrabbiata, non ho usato la parola giusta, ma non posso immaginare cosa lui le possa fare». Dopo la bella notizia in una telefonata anonima: «Angelica è stata lasciata alla stazione di Vicenza». L'uomo che rispondeva minaccioso al suo cellulare l'ha lasciata andare dopo l'appello lanciato da Federica Sciarelli. Lo ha comunicato commossa la mamma in diretta.

