Chi è Aljich Rhustic, il padre fermato per l'omicidio del figlio di 2 anni a Milano

Questa mattina un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento al piano terra in via Ricciarelli 22, periferia ovest di Milano, zona San Siro. La madre, che era presente in casa al momento dell'omicidio - ma non è chiaro se abbia assistito alla scena - ha accusato immediatamente il marito. L'uomo, che si è dato alla fuga ma che è stato fermato dopo poche ore dalle autorità, si chiama Aljich Rhustic. Nato a Firenze ma di origine croata, ha 25 anni. È sposato con una 23enne croata, Silvija Z, madre del piccolo ucciso. La donna, attualmente incinta, è madre di cinque figli.

Bimbo di 2 anni ucciso in casa a Milano







Rhustic abitava con la famiglia in un appartamento - occupato abusivamente - al civico 22 di via Ricciarelli, ed è stato descritto dal suo prozio, Bardo Secic, come un uomo violento e tossicodipendente. Secic, infatti, stamattina ha dichiarato all'ANSA: «Si merita l'ergastolo. È un tipo irascibile e violento, la mia famiglia non gli parla da due anni, da quando mi ha aggredito senza motivo colpendomi alla testa con la fibbia della cintura. Ho ancora la cicatrice», ha detto, aggiungendo che «se lo avessi trovato io prima della polizia lo avrei ammazzato, non c'è dubbio».