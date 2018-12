Ricevono il cesto di Natale, dopo due ore in 40 sono licenziati

Dal Canada 6 arrivato

e

In 5 minuti ci hai licenziatò

Buon Natale

sono i tre striscioni appesi da alcuni giorni ai cancelli della

Hammond Power Solutions

di Marnate, in provincia di Varese, dove i 40 dipendenti hanno ricevuto la lettera di licenziamento due ore dopo essersi visti recapitare sulle scrivanie il cesto di Natale, la scorsa settimana.



Un dono che è sembrato una beffa amara. La pessima notizia è stata comunicata direttamente dal Ceo canadese, dopo un'acquisizione avvenuta sei anni fa. La Hammond, una volta Elettromeccanica Marnatese, è attiva sul territorio da oltre 30 anni. A spiegare quanto accaduto, con un post pubblicato in rete, è uno dei quaranta padri di famiglia a cui è stato comunicato l'imminente licenziamento.



«L'anno prossimo, secondo il Canada, doveva essere l'anno della 'svoltà», ha scritto, «infatti una nostra collega alle 2 del pomeriggio ci ha dato il cesto natalizio con tanto di lettera d'auguri scritta dal 'Grande Capo' canadese», ma «due ore dopo è arrivato a sorpresa per licenziare tutti quanti». Nonostante gli investimenti fatti, una neo assunzione, il dipendente racconta che «40 padri e madri di famiglie» sono stati lasciati a casa «in cinque minuti di discorso». «Scrivo tutto ciò - ha proseguito - perché io e i miei colleghi non vogliamo che questo passi in sordina». «Ci ha colto di sorpresa la notizia della cessata attività - ha spiegato al Tgr Rino Pezzone della Cgil - anche perché i presupposti detti a settembre dagli attuali amministratori erano quelli di un ingrandimento a livello occupazionale». I lavoratori si sono mobilitati immediatamente, mentre è previsto un incontro fra sindacati e azienda dopo le feste.

