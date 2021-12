Rissa davanti alla discoteca a Cesenatico, investito un 27enne: è grave

Tre ragazzi sono rimasti feriti a Cesenatico in una rissa con investimento scoppiata la scorsa notte davanti a una discoteca. Un ragazzo di 27 anni è ricoverato con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena mentre altri due ventenni feriti più lievi sono finiti in pronto soccorso a Rimini e Ravenna. L'episodio è avvenuto poco prima delle tre di notte davanti alla discoteca Energy di Cesenatico: all'origine di tutto ci sarebbe una lite iniziata in discoteca).

La rissa tra due gruppi rivali

Secondo quanto si apprende, nel locale - la discoteca Energy - due gruppi di giovani, uno di romagnoli l'altro composto da italiani e albanesi, hanno iniziato a discutere e creare confusione, tanto che il personale addetto alla sicurezza li avrebbe subito fatti spostare all'esterno, fuori. Qui alcuni ragazzi sono saliti in auto e con questa avrebbero deliberatamente investito un giovane del gruppo «rivale», un 27enne di nazionalità albanese attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena. A questo punto gli amici della vittima si sarebbero scagliati contro gli occupanti dell'auto, aggredendoli e picchiandoli. Due giovani, un 19enne e un 20enne, italiani, hanno avuto la peggio e sono stati curati in pronto soccorso riportando comunque ferite lievi. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Cesenatico.