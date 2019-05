Cesare Battisti, ergastolo confermato, ma potrà chiedere permessi premio fra tre anni

Niene sconti per Cesare Battisti. la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac, condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni '70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Battisti di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni, che al netto del presofferto, ammonterebbe a poco più di 20 anni e 7 mesi.

Battisti potrà richiedere benefici, come i permessi premio, già tra 3 anni e mezzo circa dopo che avrà scontato complessivamente dunque 10 anni di carcere.



