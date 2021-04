22 Aprile 2021

di Diodato Pirone

Una delle principali novità del Decreto varato ieri dal governo è il “green pass” per gli spostamenti fra le Regioni di colore diverso ma anche da usare per aree o strutture "covid free".

Questo "green pass" è rilasciato dalle Regioni (Lazio e Campania già lo fanno) al momento della seconda iniezione del vaccino, oppure dalla struttura sanitaria dove si fa un tampone molecolare o antigenico oppure dalla Asl che certifica la guarigione da Covid. In tutti e tre i casi si certifica che si è immuni dal virus.

Quanto dura?

La green card dei vaccinati e quella dei guariti dura sei mesi. Come specifica il decreto è rilasciata «in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione».

La certificazione di guarigione invece «rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione».

Da ultimo, la certificazione sul tampone negativo ha «validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test».

Per i falsi c'è il codice penale

Attenzione a non prendere alla leggera la presentazione di Green Card false perché c'è il rischio del carcere. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.