“Certificato di antifascismo” per occupare il suolo pubblico: l'ordinanza che divide paese in provincia di Udine

Da oggi chi vuole utilizzare uno spazio pubblico a Cervignano, in provincia di Udine, deve avere un «certificato di antifascismo». Lo ha deciso il Comune della cittadina friulana, al termine di una turbolenta seduta del consiglio: la maggioranza ha votato il documento, la minoranza è uscita dall’aula.



VALORI DEMOCRATICI

Il «patentino», fa sapere l’amministrazione locale guidata dal sindaco Gianluigi Savino, dovrà essere presentato da chi vuole organizzare manifestazioni al centro civico, al Teatro Pasolini e al centro della musica, ma anche nelle aree all’aperto.



Montare un gazebo, allestire bancarelle: niente certificato, niente manifestazione. La mozione, presentata dalla sezione locale Anpi e della lista civica Il Ponte, recita: «Per ottenere il patrocinio o l’utilizzo di sale e spazi pubblici a Cervignano sarà richiesta una dichiarazione esplicita in cui sarà necessario affermare di riconoscersi e rispettare i valori democratici sanciti dalla Costituzione e ripudiare l’ideologia fascista». Poi però, come spiega il capogruppo di maggioranza Nicola Bregantin, il consiglio comunale è andato oltre: «Abbiamo inserito nell’ordine del giorno che non vogliamo lasciare spazio a nessuna associazione, gruppo o manifestazione dichiaratamente razzista, fascista, xenofoba, omofoba, sessista, sovversiva integralista e antidemocratica».



L’obiettivo era l’approvazione all’unanimità, ma i rappresentanti dell’opposizione si sono alzati e hanno abbandonato l’aula. «E’ stato rifiutato ogni tipo di confronto, c’è stato un disinteresse e un diniego totale», rilevano piccati gli assessori. «Pazienza - allarga le braccia il consigliere Federico Gratton - La percezione è che comunque anche l’opposizione, seppur non in tutti i suoi componenti, condividesse il senso del testo. Probabilmente mettere d’accordo tutti è risultato impossibile, nonostante lo sforzo fatto da parte della lista Il Ponte nel proporre di votare i singoli punti dell’ordine del giorno singolarmente».



CITTA’ DIVISA

Al di là dei tecnicismi, spiega, «il discorso è semplicissimo: a Cervignano non c’è spazio per organizzazioni che abbiano come obiettivo quello di promuovere idee che implicitamente comportino la violazione delle libertà di altri individui o di gruppi di persone. C’è un richiamo chiaro al neofascismo? Certamente! E per quanto tautologico, lo abbiamo ritenuto necessario». Il sindaco Savino richiama alla Costituzione e ai suoi principi che, «partendo da una posizione antifascista, riaffermano posizioni che dovrebbero essere condivise in modo unanime». Mentre il deputato di Forza Italia Roberto Novelli si indigna: «Altro che certificato di antifascismo, ci vorrebbe un certificato di anti stupidità - è il suo velenoso comunicato - Questi provvedimenti sono fuori dal tempo e perfino contrari alla logica». Per quale ragione, si chiede Novelli, «un partito legittimato a partecipare alle elezioni per allestire un gazebo dovrebbe sottoscrivere un ulteriore modulo? E’ il trionfo del superfluo, ciò di cui non abbiamo bisogno». Sulla questione Cervignano è divisa e all’ora del caffè non si parla d’altro.

