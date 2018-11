Napoli, drogato in scooter si schianta contro auto e fugge lasciando l'amico morto sull'asfalto

19enne, del quartiere napoletano di Ponticelli e già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per omicidio stradale.LEGGI ANCHEIl 19enne era senza patente alla guida di uno scooter, sottoposto da tempo a sequestro amministrativo perché privo di assicurazione, sul cui sellino posteriore sedeva il proprietario, un 22enne D.S. anche lui di Ponticelli e già noto alle forze dell'ordine. Era in stato di alterazione dovuta ad assunzione di cocaina e cannabinoidi quando, sul corso Riccardi all'incrocio con via Luca Giordano, è finito contro una Panda guidata da un 62enne. L'impatto ha causato la morte sul colpo del passeggero. A quel punto, il 19enne ha lasciato l'amico sul selciato e, così come ha fatto il conducente dell'auto, si è allontanato senza prestare soccorso.Una volta individuato all'ospedale Villa Betania a Napoli dove si era recato per farsi curare il trauma causato dall'incidente stradale, è stato sottoposto a fermo e successivamente condotto al carcere di Poggioreale. In mattinata si è presentato ai carabinieri della tenenza di Cercola il conducente della Panda, un pensionato 62enne incensurato, che ora è indagato per omissione di soccorso e omicidio stradale. Il corpo di D.S. è stato portato all'Istituto di medicina legale dell'ospedale Secondo Policlinico a Napoli per l'autopsia.