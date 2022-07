Centri storici, come salvarli: il convegno al Festival dei Due Mondi di Spoleto

Lo spopolamento dei centri storici di numerose città, la fuga dei residenti per gravi problemi di vivibilità, il pervasivo fenomeno del cosiddetto’’ tavolo selvaggio’’. E al tempo stesso le esigenze di rigenerare il centro storico dal punto di vista sociale, economico, artistico, commerciale attraverso i cosiddetti ‘’servizi di prossimità’’, in genere carenti o addirittura assenti nel perimetro dei centri storici.

Di questi temi per due giorni parleranno a Spoleto in un convegno, nell’ambito del Festival dei Due Mondi, urbanisti, sociologi, giuristi, filosofi, economisti.

Beemagazine ha anticipato alcune proposte e analisi di studiosi che faranno i relatori al convegno di Spoleto.

Prof. Michele Trimarchi, Docente all’Istituto di architettura e di urbanistica di Venezia

Occorre salvare i centri storici salvando tutte quelle attività di prossimità che li hanno abbandonati. Per rigenerare gli spazi urbani occorre ricorrere alla lettura visionaria e non pregiudiziale degli artisti,

Prof. Giuseppe Roma, presidente del RUR ( Urban research Institute)

Istituire un ministero per le città, per i centri storici. Per evitare la fuga dei residenti occorre evitare la loro musealizzazione.La movida, oltre a mettere a rischio il patrimonio culturale e artistico, crea disturbo ai residenti, e sta mortificando la natura stessa dei centri storici

Claudia Mattogno, Docente di Urbanistico, Roma La Sapienza

Il futuro è in centro. Occorre salvaguardare il valore sociale, economico e culturale dei centri storici. L’esempio di Bordeaux; era considerata la bella addormentata di Francia, ora è diventata una delle città più attrattive per la qualità della vita e per le dimensioni estetiche offerte dall’ambiente urbano,

Avv. Francesco Giuliani (tributarista, Studio Fantozzi&Associati)

Bisogna cominciare a riportare la vita stanziale dentro le mura urbiche; famiglie residenti, scuole, servizi, spazi culturali, commerci di prossmità ( la famosa bottega sotto casa). Come misure urgenti; mettere un limite al fenomeno degli affitti brevi per i turisti; adottare politiche fiscali premianti per chi vive e lavora nel centro storico. Mettere ordine nel fenomeno delle ‘’mangiatoie a cielo aperto’’

Prof. Maurizio Di Stefano ( Università di Napoli Federico II)

Ripartire mettendo l’uomo al centro, promuovendo la ‘’cultura dell’incontro’’.

I centri storici sono luoghi di comunità e con questo spirito bisogna frequentarli,

Favorire il ripopolamento è una operazione culturale che deve assicurare non solo il superamento di criticità strutturali. Il fenomeno del tavolo selvaggio rientra nelle capacità (incapacità) di governo e di gestione delle città e dei centri storici.

Francesco Morace ( fondatore del Future Concept Lab)

Il tavolo selvaggio ha ormai invaso i centri storici, ma perché non c’erano alternative. Si può trovare un equilibrio tra le esigenze dei cittadini residenti, gli interessi economici degli operatori, e le condizioni di vivibilità ambientale, senza proibizionismi fuori tempo.

Prof. Cesare Crova ( ex vicepresidente di Italia Nostra)

Bisogna ripartire dai cittadini. Per risolvere i problemi non servono archistar ma progettisti saggi.

Il rischio, specialmente per i piccoli centri, è di avere fondi e non saperli gestire. In questo senso Stato e Regioni dovrebbero farsi garanti