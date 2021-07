Venerdì 16 Luglio 2021, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:04

La positività di sei operatori sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) ha portato alla chiusura prudenziale, per 10 giorni, di 4 centri estivi, che erano in funzione nel comprensorio montano. E ora scattano i tamponi di massa per i bambini. A comunicarlo sono le autorità sanitarie locali. Che aggiungono: gli operatori erano distribuiti nei comuni di Asiago, Foza e Roana, quest’ultimo nel capoluogo e nella frazione di Cesuna.

Indagini epidemiologiche

Le indagini epidemiologiche erano partite dopo il riscontro dei primi due casi di positività, che aveva suggerito l’opportunità di sottoporre a tampone tutti gli operatori che risultavano avere avuto contatti tra loro anche al di fuori del lavoro. Ora l’azienda sanitaria procederà con la programmazione dei tamponi per tutti i minorenni, circa 120 tra bambini e adolescenti, che li hanno frequentati negli ultimi giorni di attività. Nel frattempo i tamponi risultati positivi saranno sequenziati, come da protocollo regionale in Veneto.

Operatori non vaccinati

Gli operatori positivi sono tutti giovani non vaccinati e attualmente sono in isolamento domiciliare con una sintomatologia leggera.