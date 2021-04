12 Aprile 2021

di Diodato Pirone

(Lettura 2 minuti)







Ma chi l'ha detto che gli italiani hanno paura del vaccino Astrazeneca? Per capire che non è così basta vedere le file di centinaia di persone che si sono formate stamattina nei pressi di due centri vaccinali della Lucania, uno a Potenza e uno a Matera, dove possono vaccinarsi liberamente - per tre giorni - tutte le persone che hanno più di 60 anni. Unico filtro: accettare il vaccino AstraZeneca.

La vaccinazione libera e di massa in Lucania è stata annunciata ieri dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. "Per tre giorni, lunedì, martedì e mercoledì, tutti i lucani nati prima del 1961 possono vaccinarsi liberamente in due ospedali, uno a Potenza presso le strutture donate dal Qatar, e l'altro a Matera sempre presso le strutture qatarine", ha fatto sapere domenica il presidente regionale.

Da stamattina presto si sono formate file di centinaia di persone controllate dalle forze dell'ordine. Un maxi assembramento tenuto a fatica al di fuori dei cancelli delle strutture da Carabinieri e Vigili Urbani impegnati anche a smaltire ingorghi di proporzioni bibliche.

Le file

Agli ingressi di entrambi gli ospedali sono stati distribuiti numeretti d'ordine per vaccinare le persone in base all'ora d'arrivo davanti ai cancelli. A Potenza già verso la fine della mattinata venivano ammesse solo coloro che avevano un numero di prenotazione superiore al 350. Il presidente Bardi ha lanciato un appello anti-assembrato ripetendo che la Regione dispone di un numero di dosi AstraZeneca superiore a quelli che possono essere somministrate fino a mercoledi.

Fino a ieri mattina la Basilicata risultava aver ricevuto circa 36.200 dosi di AstraZeneca e ne ha somministrate 15.892. Considerando che continuano le vaccinazioni pronotate è ragionevole pensare che nei prossimi tre giorni riceveranno un vaccino AstraZeneca almeno 15.000 ultrasessantenni della Basilicata azzerando le scorte della Regione che però subito dopo dovrebbe ottenere una nuova fornitura di vaccini.