Cavo d'acciaio teso in strada a Milano, arrestato per strage 24enne: «Solo una bravata, mi annoiavo»

La fortuna è stata che quel gesto sconsiderato non abbia provocato veri danni. A Milano un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d' acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana, a Milano, con altre due persone che però non sono ancora state identificate. L'episodio è accaduto la notte scorsa e sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare il 24enne milanese che ha ammesso la sua responsabilità. A dare l'allarme un uomo che era appena rientrato a casa e ha visto i tre tendere il cavo, se non fosse stato subito tolto dai carabinieri, avrebbe potuto essere micidiale.

Lui si difende: «Solo una bravata»

Il ragazzo, interrogato poi nella notte, avrebbe parlato di «una bravata». È stato poi arrestato su disposizione del pm Enrico Pavone.

I militari, allertati da un residente, sono riusciti a togliere il cavo prima che potesse rappresentare un pericolo per pedoni, biciclette, moto e auto. La fune era stata presa da un vicino cantiere e i tre l'avevano tesa tra un albero e una pensilina dell'Azienda Trasporti. Il 24enne, ora in carcere a San Vittore, ha precedenti di polizia e abita nella zona dove è stato fermato. I carabinieri stanno ora cercando i due complici.

Domani sarà sentito dal gip

Il giovane sarà interrogato domani dal gip Domenico Santoro. Il ragazzo, con precedenti e che vive in zona, subito interrogato, inizialmente ha negato ma poi ha parlato di «una bravata» e di un «gioco» fatto per noia. Così è poi finito in cella su disposizione del pm Enrico Pavone per via del rilevante pericolo soprattutto per biciclette, moto e auto. La fune era stata presa da un vicino cantiere e i tre l'avevano tesa tra un albero e una pensilina dell'Atm. Al giudice spetterà decidere se convalidare l'arresto e ordinare o meno il carcere per il giovane.