Craig Warwick ricoverato, Caterian Balivo in allarme. «Pregate il mio angelo»

ROMA - «Ragazzi - ha scritto - adesso ho bisogno di tutti voi...pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo». Pensieri e parole su Instagram di Caterina Balivo sotto un post Instagram di Craig Warwick. Ma cosa è successo al sensitivo celebre per la partecipazione all'Isola dei Famosi e che tante volte è stato ospite nei programmi di Caterina Balivo?

Ricoverato. Craig Warwick è ricoverato in ospedale. A farlo sapere è statolo stesso Warwick, ex concorrente dell'Isola dei Famosi che sostiene di essere un sensitivo, con un post su Instagram pubblicato il 20 agosto. Nella foto non lo si vede in volto, ma è inquadrata una flebo collegata al braccio che fa pensare stia subendo una trasfusione di sangue. Craig Warwick non ha spiegato i motivi del suo ricovero, ma ha ringraziato i medici che lo hanno in cura all'ospedale di Milazzo e chiesto ai suoi follower di pregare per lui.

