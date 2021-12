Catania, ragazza di 27 anni uccisa in strada a colpi d'arma da fuoco: era appena uscita da lavoro

Una ragazza di 27 anni è stata uccisa questa sera nel rione Lineri di Misterbianco, in provincia di Catania. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, che hanno avviato le indagini e stanno cercando di riscostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per fare luce sul movente e sull'autore del delitto. Secondo quanto si apprende la giovane era appena uscita dal posto di lavoro - un panificio - quando è stata assassinata in strada.

