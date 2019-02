Catania, ragazzi travolti da onda anomala in auto mentre guardano il mare in tempesta: due morti, un disperso

Una serata tra amici a guardare il mare in tempesta è finita in tragedia per tre ragazzi a Santa Maria la Scala, Acireale, in provincia di Catania. Erano su un porticciolo a bordo di un'auto quando un'onda anomala si è portata via tutto, trascinandoli in acqua. La guardia costiera ha recuperato i cadaveri di due di loro: uno è di Margherita Quattrocchi, 21 anni. Gli altri due caduti in mare sono il suo fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, e un loro amico, Lorenzo D'Agata, di 27.

A dare l'allarme e il via alle ricerche è stato un testimone che ha assistito alla terribile scena dell'auto che veniva colpita dall'onda e buttata in mare con i ragazzi al suo interno. Le ricerche in mare, anche con un elicottero, sono partite ieri notte per essere poi sospese causa maltempo e riprese stamani.



Ultimo aggiornamento: 14:20

