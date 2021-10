Catania, domani scuole chiuse: tornado si abbatte sul centro, danni e feriti

Martedì 5 Ottobre 2021, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 20:11

Emergenza maltempo a Catania. Un forte «tornado», seguito da pioggia e grandine, si è abbattuto sul centro storico del capoluogo etneo, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti.

Domani scuole chiuse

«Domani scuole chiuse a Catania per consentire verifiche a scuole ed edifici cittadini. Dopo il terribile, ed imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi, ho deciso d'intesa con il Prefetto, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della Città, dei parchi comunali e del cimitero, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva». Lo scrive il sindaco di Catania, Salvo Pogliese su Facebook. «Con la Direzione Manutenzioni e la Protezione Civile siamo già al lavoro, ma lo scenario in tutti i quartieri è molto pesante. La pioggia e il vento violentissimo - aggiunge il sindaco - hanno scoperchiato tetti, causato la caduta di alberi, divelto pali dell'illuminazione procurando ingenti danni».

«Vi invito alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti, anche per la giornata di domani, per consentire alle squadre di emergenza di lavorare al ripristino rapido delle condizioni di sicurezza. Appena pronta - fa sapere il sindaco di Catania- l'ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del Comune e gli organi di stampa». «Viene anticipata sulla mia pagina - conclude- per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare».

Alberi sradicati

Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. È quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune che «raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza».

Tornado sul centro storico

Nessuno dei feriti soccorsi, citati dalla pagina Fb del Comune, al momento risulta ricoverato negli ospedali della città, ma ci sarebbero state delle persone contuse. È quanto emerso da verifiche della Prefettura, che ha aperto un tavolo di coordinamento degli interventi di soccorso. Il maltempo ha avuto un impatto anche sull'aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari.

Numerose sono state le chiamate di intervento alla sala operativa del numero unico 112 per allagamento e danni a immobili, tetti divelti e per le strade bloccate da cadute di alberi e autisti rimasti in panne. Il violento temporale ha colpito anche diversi paesi del Catanese, ed in particolare dell'Etna. A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell'associazione Misericordia.