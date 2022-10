Catania, minicar si schianta per evitare un gatto: morto un 15enne, grave la sorella di 17 anni

Ad Adrano (Catania) una minicar si è schiantata per evitare un gatto, gravemente ferita la 17enne alla guida, il fratello di 15 anni invece ha perso la vita.

Schianto in minicar, muore 15enne: la tragedia nel catanese

Il tragico incidente stradale è avvenuto la notte scorsa lungo la Sp 122. La ragazza, alla guida di una minicar sulla quale viaggiava come passeggero il fratello di 15 anni, ha compiuto una manovra brusca e improvvisa per evitare un gatto che attraversava la strada. La 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muro prima di capovolgersi. Il fratelli più piccolo è morto sul colpo, la sorella è stata trasportata in gravi condizioni nell'ospedale catanese San Marco. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale. Rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati da polizia locale e Vigili del fuoco.

