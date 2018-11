Casteldaccia, il sindaco: «La villetta abusiva? Ignoravamo ci fosse un ordine di demolizone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornato sindaco a giugno dopo due precedenti mandati, il primo cittadino di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, è finito nel mirino del Tar. Sull'ordinanza di demolizione della villetta abusiva risalente al 2008, aveva detto a caldo il sindaco, grava il ritardo decennale dei giudici amministrativi.LEGGI ANCHE«Non sono un avvocato. A noi non è stato notificato nulla. E se è questo che prevede la legge lo trovo molto strano. Gli interessati avrebbero dovuto comunicarci che il procedimento era decaduto. Ad ogni modo se la regola è questa la accetto. Ho chiesto al Tar che mi sia trasmessa la sentenza. A noi risultava che il procedimento era pendente da dieci anni».«È decaduto l'interesse della parte, cioè dei proprietari del villino che avevano fatto ricorso. Mi aspettavo di esserne messo a conoscenza, ma non ne sapevamo nulla. Il Comune non si è mai costituito in giudizio perché l'udienza non è stata mai fissata, e in ogni caso non abbiamo la liquidità necessaria per farlo. Siamo in dissesto finanziario, e non abbiamo un ufficio legale. Fare ricorso significa rivolgersi ad avvocati esterni e dover pagare 5mila euro. Soldi che non abbiamo».«È facile oggi prendersela con gli altri, alla ricerca di un responsabile. Io però non ci sto. Se vogliamo dirla tutta, l'ufficio tecnico del Comune, nel novembre del 2013, aveva fatto una comunicazione alla Procura della Repubblica in cui si diceva testualmente che c'era ancora un procedimento amministrativo pendente al Tar, e che per questa ragione non potevamo procedere alla demolizione del villino. La Procura di Termini Imerese era al corrente che c'era questo tipo di difficoltà che noi avevamo segnalato».«Non voglio attribuire responsabilità a nessuno. Voglio solo chiarire che la vicenda è più complicata di come sembra. Le carte vanno lette tutte. Io ne ho acquisite molte stamattina. Non c'è qualcuno che ha fatto poco e qualcun altro che ha fatto molto. Il problema vero è che c'è stata una tragedia. E che spetterà ai magistrati fare luce».«Certo che lo avevamo. L'ordinanza di demolizione è scattata nel 2008, immediatamente dopo la costruzione del villino che è avvenuta un anno prima. Che cosa avremmo dovuto fare? Siamo stati rapidissimi».«Stiamo valutando le costruzioni una per una. Qualche altro abuso ci sarà senz'altro. Stiamo verificando se ci sono le rispettive ordinanze di demolizione. Procederemo spediti, posso assicurarlo».«Per quanto riguarda il Vallone Perriera c'è già il finanziamento di un progetto che ho curato io stesso».«Per acquisire tutti i pareri abbiamo perso cinque anni. E così il progetto è stato definanziato dalla Regione: lo stesso soggetto che doveva fornire quei pareri».