Casteldaccia, lo strazio del sindaco: «Sono morti dei bimbi»

Il sindaco di Casteldaccia (Palermo) Giovanni Di Giacinto è sotto choc. Ha trascorso tutta la notte davanti alla villetta di contrada Dagali dove sono morte nove persone, sommerse dall'acqua e dal fango del fiume Milicia esondato poche centinaia di metri più avanti.



«È stato straziante - dice Di Giacinto all'Adnkronos- Sono andato via da lì solo poco fa. Stiamo parlando di nove persone, tra cui dei bambini piccoli. Solo una persona è riuscita a salvarsi solo perché è riuscito a salire su un albero». «Ieri sera qui non pioveva neppure tanto - aggiunge il sindaco, ex deputato regionale siciliano - e il fiume non era particolarmente ingrossato. Una tragedia terribile. Immagino che l'acqua sia venuta già dall'entroterra». La villetta sommersa si trova a circa 100, duecento metri dall'argine del fiume. O da quello che rimane dell'argine del fiume. Il sindaco annuncia per i prossimi giorni il lutto cittadino a Casteldaccia.

