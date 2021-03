"Caso Nigeria": assolti Descalzi, Scaroni, Eni e Shell. I giudici: «Il fatto non sussiste»

La settima sezione del tribunale di Milano ha assolto «perché il fatto non sussiste» Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e il suo predecessore Paolo Scaroni dall'accusa di corruzione internazionale in relazione al presunto pagamento di una tangente da 1,092 miliardi di dollari per ottenere in Nigeria la licenza Opl-245. Assolti oltre a loro anche tutti gli altri 11 imputati e le due società Eni e Shell che era imputate per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.



Le motivazioni della sentenza di assoluzione per tutti gli imputati nel processo saranno pubblicate tra 90 giorni. Il processo al tribunale di Milano arrivato oggi alla sentenza di primo grado riguarda la concessione off-shore nigeriana denominata Opl-245, che nell'aprile 2011 fu assegnata dal governo federale della Nigeria a Eni e Shell in cambio del pagamento di 1,3 miliardi di dollari (prezzo più bonus di firma). Secondo l'ipotesi accusatoria della procura di Milano, di quella somma, 1,092 miliardi di dollari sono una maxi tangente girata a intermediari e politici nigeriani. Tesi che il tribunale di Milano non ha accolto, pronunciando la sentenza di assoluzione.

«Finalmente a Claudio Descalzi è stata restituita la sua reputazione professionale e a Eni il suo ruolo di grande azienda», è il commento dell'avvocato Paola Severino, difensore dell'ad della compagnia petrolifera a commento della sentenza. «Dopo tre anni di processo - ha spiegato Severino - dopo decine di udienze, dopo migliaia di documenti esaminati, finalmente una sentenza restituisce a Descalzi intatta la sua reputazione di manager e all'Eni il suo ruolo di grande azienda italiana, di cui siamo tutti orgogliosi».

