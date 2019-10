Arrestato Casimiro Lieto, chi è l'autore Rai

LEGGI ANCHE Sentenze pilotate, Casimiro Lieto arrestato: è l'autore tv della "Vita in diretta"



Casimiro Lieto è stato al centro di alcune polemiche quando è cominciata a girare la notizia di un suo possibile approdo alla direzione di Rai1 (o, in alternativa, di Rai2) che secondo i rumors sarebbe stato caldeggiato dall'allora ministro dell'Interno Salvini. Approdo che, però, non si è poi concretizzato per le perplessità espresse dall'Ad Salini. Giornalista pubblicista, autore televisivo, direttore e produttore artistico, l'avellinese Casimiro Lieto è nato il 27 marzo 1963 e lavora in Rai da circa 30 anni. Dal Festival Sanremo a Telethon, da Pavarotti and Friends a La Prova del Cuoco dove è venuto alla ribalta come autore di Elisa Isoardi, all'epoca fidanzata dell'ex vicepremier Matteo Salvini, Casimiro Lieto è stato autore di molti programmi di intrattenimento e giornalistici, ma è attualmente impegnato solo con Rai2 nella trasmissione sportiva condotta da Simona Ventura, La Domenica Venturà.Casimiro Lieto è stato al centro di alcune polemiche quando è cominciata a girare la notizia di un suo possibile approdo alla direzione di Rai1 (o, in alternativa, di Rai2) che secondo i rumors sarebbe stato caldeggiato dall'allora ministro dell'Interno Salvini. Approdo che, però, non si è poi concretizzato per le perplessità espresse dall'Ad Salini.

Guardando, più in dettaglio, solo gli ultimi sette anni, dal 2012 al 2014 Lieto ha collaborato con la testata giornalistica RaiSport, curando la messa in onda dei primi programmi del daytime, con la partecipazione del TGSport (Mattina Sport, Mattina Sport Europei e Novanta minuti). Nello stesso periodo, per La7, è stato il capo progetto di Ti ci porto io.



Dal 2014 al 2016, sempre in qualità di capo progetto, ha realizzato per Rai3: Kilimangiaro, Kilimangiaro Summer Nights, Kilimangiaro Mag, Il Borgo dei Borghi, Il posto giusto, L'erba dei vicini e due edizioni del Concerto del Primo Maggio. Quanto agli ultimi tre anni, Lieto, in qualità di capo progetto, ha sviluppato i nuovi format di 'Tempo e Denarò e 'Buono a sapersì, 'La prova del cuocò, 'La Vita in Direttà e 'La Vita in Diretta Estatè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA