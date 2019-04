Caserta, sorelline picchiate e lasciate senza cibo. Le fratture alla neonata hanno fatto scattare gli arresti per i genitori

Sorelline picchiate dai genitori e lasciate senza cibo. E quando la più piccola, quando era ancora neonata, piangeva, mamma e papà la scuotevano a tal punto per farla smettere che le provocavano delle fratture. E sono state proprio quelle fratture, rilevate dai medici dell'ospedale, a far scattare gli arresti per i genitori. La più grande di tre anni, la piccola di appena sei mesi: maltrattate, picchiate e lasciate senza cibo e attenzioni. È la grave accusa a carico di due genitori di Bellona, nel Casertano, di 35 e 32 anni, finiti in carcere. Riscontrate anche fratture procurate agli arti della neonata dalla cosiddetta «shaking baby syndrome», ovvero da un eccessivo e violento scuotimento cui la bimba è stata sottoposta, peraltro - è emerso - solo perché piangeva.

Le botte. Mamma e papà picchiavanmo le bimbe così violentemente da sbatterle la testa contro il muro e a procurare a una di loro lesioni tali da doverla portare in ospedale. A gennaio il ricovero di una delle bimbe al pronto soccorso di Caserta ha fatto scattare l’indagine che, questa mattina, ha portato all’arresto della madre e del padre delle vittime, un pregiudicato e la convivente, accusati di maltrattamenti e lesioni.

La più grande aveva confidato ad una maestra dell'asilo le violenze cui veniva sottoposta. E la maestra ha fatto una relazione acquisita poi dagli investigatori della Squadra Mobile della questura di Caserta.

Tutti, tra parenti e vicini della coppia, sapevano qualcosa o sospettavano, ma nessuno ha mai denunciato i fatti.

