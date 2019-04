Caserta: rapina giocatore in sala slot e tenta di strangolarlo, arrestato

Ha rapinato un avventore di una sala slot (dove stava giocando anche il rapinatore) e per ottenere la somma non ha esitato a strangolarlo - per fortuna senza serie conseguenze - davanti ad una folla impaurita. Grazie alle telecamere di un noto bar di Teverola (Caserta), gli agenti del commissariato di Aversa hanno arrestato, dopo due mesi dai fatti, un uomo di 34 anni, Mario Froncillo, di Marcianise (Caserta). Il racconto della vittima e le videoriprese delle telecamere di sicurezza hanno incastrato l'aggressore che verrà interrogato lunedì dal gip del tribunale di Napoli Nord. Froncillo avrebbe anche minacciato di accoltellare la vittima in caso di reazioni di quest'ultima. © RIPRODUZIONE RISERVATA