Caserta, scoperto un lago di rifiuti tossici nella cava dismessa: aggredita la troupe che faceva la riprese

Lavatrici, lavastoviglie, carcasse d'auto, e poi sacchetti di plastica e ogni genere di rifiuto. Quello che si sono trovati davanti i vigili del fuoco a San Felice a Cancello, nel Casertano, è stato davvero terrificante: un vero e proprio lago di rifiuti all'interno di una cava dismessa da anni, la cosiddetta Cava Giglio. Il laghetto è situato circa dieci metri in basso rispetto alla superficie della cava, sul fondale melmoso che arriva fino a quattro metri di profondità, dove la visibilità è nulla, i sub dei vigili hanno usato le telecamere per arrivare a vedere il fondo.

L'operazione è stata ordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha iniziato ad indagare, delegando la Polizia Metropolitana di Napoli, in seguito ad una denuncia.

Una troupe di Videoinformazioni, agenzia giornalistica di produzione di servizi per telegiornali, è stata aggredita a San Felice a Cancello ( Caserta) dove i reporter si erano recati per documentare le operazioni di vigili del fuoco e polizia Metropolitana che hanno scoperto il 'lago di rifiutì. Giunti sul posto i due giornalisti, l'operatore video Alessandro Jovane ed il responsabile dell'agenzia Pierpaolo Petino, sono stati avvicinati da alcune persone presenti all'ingresso della rimessa che ospitava la cava spintonati e presi a pugni. Per Jovane, raggiunto da un pugno al volto, è stata chiamata un'ambulanza che lo sta conducendo nel vicino ospedale di Maddaloni. Contattato al telefono dall'ANSA Jovane ha spiegato di essersi mosso verso gli aggressori per soccorrere Petino spinto a terra da uno dei presenti ma di essere stato colpito appena arrivato in prossimità del gruppo.



