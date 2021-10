Rapinato a 99 anni da finti carabinieri a Caserta: li fa arrestare da militari veri

Sabato 23 Ottobre 2021, 12:56

Il nonno più longevo finisce nel mirino dei finti carabinieri. I banditi hanno bussato alla porta di casa di un 99enne, spacciandosi per militari. Poi hanno scaraventato l'anziano a terra e si sono impossessati di 1200 euro in contanti, denaro trovato in un cassetto della camera da letto.

A Calvi Risorta nel Casertano è stato dato l'allarme, e uno dei presunti rapinatori già arrestato dai veri carabinieri: si tratta di un 27enne, bloccato nel piazzale di un vicino centro commerciale. Inutilmente ha tentato di disfarsi della refurtiva poi restituita alla vittima. Il complice si è dato alla fuga.