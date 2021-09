Venerdì 17 Settembre 2021, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 12:01

Un ragazzo di 19 anni, Giovanni Apuzzo, è morto a Grazzanise, in provincia di Caserta, in seguito a un incidente che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava. Dagli accertamenti realizzati dai carabinieri è emerso che il giovane, dopo avere perso il controllo del mezzo, ha abbattuto una recinzione per poi finire la sua corsa contro la tettoia di un'abitazione.