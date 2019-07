Caserta, donna muore investita dalla figlia in retromarcia

Un tragico scherzo del destino. Non ce l’ha fatta Teresa Morrone, 77 anni, di Macerata Campania (Caserta). La donna è morta, nella notte, all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in seguito alle complicazioni sorte dopo un incidente stradale. Ad investirla, ieri sera, per errore, sarebbe stata la figlia, mentre faceva retromarcia nel cortile di casa. L’esatta dinamica dei fatti è, tuttavia, oggetto di indagine. Immediata è stata la richiesta di aiuto al 118. Poi, la corsa in ospedale. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia. Aperto un fascicolo per omicidio colposo.

