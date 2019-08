Casalinga "disperata" perde tutto ai videopoker e inventa il furto con carta clonata

Quando si dice, casalinghe disperate. Perde parecchi euro al videopoker e per nascondere la perdita finge che la propria carta bancomat è stata clonata. Protagonista della vicenda, una casalinga di 59 anni di Vescovato col vizio del gioco d'azzardo.

LEGGI ANCHE Perde al videogioco e scatena la furia: 14enne uccide a coltellate l'amico di 15 anni

La signora, infatti, aveva denunciato che la sua carta Bancoposta era stata usata in modo fraudolento per prelevare 640 euro. Ma i carabinieri di Cremona hanno scoperto che la casalinga si era inventata tutto per coprire un ammanco di denaro che aveva usato per giocare ai videopoker. È stata quindi denunciata per simulazione di reato. Come l'hanno smascherata?

I carabinieri hanno analizzato le immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza nei pressi degli sportelli indicati dalla donna e hanno scoperto che non c'erano stati prelievi negli orari segnalati, mentre è stato accertato che la donna aveva effettuato un solo prelievo per l'intera somma e l'aveva persa al videopoker in un bar in cui era stata ripresa da altre telecamere.

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA