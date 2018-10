Casa di riposo hot: a cena arrivano i camerieri spogliarellisti per le arzille vecchiette

A cena in una casa di riposo servite da muscolosi maggiordomi abbigliati solo con grembiule e papillon. E’ quanto è accaduto alle anziane ospiti del Milton Lodge di Colchester, nell’Essex che, forse stanche della vita monotona nell’istituto, avevano richiesto di essere servite da camerieri poco vestitI e soprattutto aitanti.

Il loro desiderio, raccolto dalle coordinatrici dell’istituto, è stato realizzato e le donne, abbigliate di tutto punto, hanno potuto ammirare e divertirsi assieme ai palestratissimi ragazzi della società Hunks in Trunks. Per l’occasione sono stati invitati anche alcuni parenti delle ospiti della casa di riposo e alcune fortunate hanno potuto rilassarsi con un massaggio a fine cena.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 IN YOUR CARE HOME AND THIS ON YOUR BUCKET LIST?? TEA and BEEFCAKES! Startled Pensioners got Their Pulses Racing ... when 'Butlers in the BUFF' served them a three-course meal at their care home https://t.co/EoASVRak6z

— Fashion 2 Dream (@fashion2dream) 16 ottobre 2018