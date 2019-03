Puoi avere un casa in Italia a 60 euro: l'annuncio di una coppia inglese

Carapelle Calvisio, Abruzzo. Un borgo medioevale stupendo, in una regione indescrivibile. James Abbott e la sua compagna Lea si sono innamorati di questo incantevole angolo dell'Italia centrale. Poi però hano deciso di mettere in vendita la villa acquistate qui, in provincia dell'Aquila, nel cuore del. «E' un buon momento per comprare» gli dicono. «Sì ma è un pessimo momento per vendere», ha risposto. E allora tra le tante difficoltà nel trovare un acquirente, James e Lea hanno deciso di inventarsi una lotteria.Acquistando un biglietto da 50 sterline, circa 60 euro, gli amanti del gioco (e dell'Italia) potranno sperare di vincere il prezioso bottino. Il montepremi è così suddiviso: terzo premio, una bella razione di cibo locale comprese alcune bottiglie di vino. Secondo premio, 10 mila sterline in contanti. Primo premio, quello più importante, la casa a Via Villa Nuova 5, a Carapelle Calvisio appunto. La villa è valutata 275000 sterline (320 mila euro circa): tre stanze letto, circondato dal verde.

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il signor Abbott ha messo a disposizione 6 mila biglietti, ne ha già venduti la metà ma per riuscire a ottenere il suo obiettivo deve arrivare a quota 4 mila: «Abbiamo provato a venderla con i soliti canali, affidandoci anche ad agenti immobiliari in ambito internazionale, ma il mercato è abbastanza fermo e il costo della pubblicità comincia a lievitare. Non abbiamo avuto grandi proposte e allora abbiamo deciso di far partire questa lotteria». La casa di tre piani si trova ai margini di, una città medievale nel parco nazionale del Gran Sasso d'Abruzzo.La villa viene "regalata" tutta arredata e all'interno è conservata una scala di pietra originale. C'è anche il giardino e la terrazza. La famiglai Abbott ha creato un sito internet dove poter partecipare al concorso: «Volevamo essere trasparenti, abbiamo spiegato tutto nei dettagli sperando di poter attirare le persone a questa lotteria». Il gioco sarà aperto fino al 30 settembre o fino all'esaurimento dei tagliandi. L'estrazione avverrà alla fine di ottobre. I dettagli del concorso potete trovarli, in lingua inglese, sul sito winahouseinitaly.co.uk