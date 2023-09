Cartella esattoriale da 26 mila euro del 1998: pensionato scrive alla Meloni

Sabato 2 Settembre 2023, 12:15

Un signore di 86 anni, residente a Piancastagnaio (Siena), ha ricevuto una cartella esattoriale di 26.000 euro, relativa a un accertamento del 1998, con un termine di pagamento fissato entro cinque giorni. Questa comunicazione è giunta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il pensionato, disperato, ha deciso di affrontare la situazione scrivendo una lettera al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella speranza di ricevere assistenza. Il caso è stato riportato da "La Nazione". L'ex commerciante ha ricevuto in questi giorni diverse cartelle esattoriali per importi ancora dovuti all'Erario, con l'ultima che presenta il saldo più elevato. «Sono un pensionato di 86 anni e vivo in un piccolo paese di montagna - scrive -. Da sempre il mio lavoro è stato quello di commerciante e imprenditore. Ho sempre cercato di avere un rapporto onesto e leale con decine di dipendenti regolarmente assunti a cui civilmente ho versato i contributi. Questo ancora oggi mi viene ricordato incontrando i miei ex dipendenti». L'uomo si rivolge alla premier parlando di «accanimento» e si chiede «come posso pagare visto che non possiedo beni immobili e che l'unico reddito di sostentamento è la pensione, tra l'altro di modesta entità». «Mi sembra di essere un cittadino di serie B», conclude