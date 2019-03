Carri allegorici, maschere coriandoli e un Papa dj al Carnevale Veliterno

Ultima sfilata in programma per il carnevale veliterno 2019. I 5 carri allegorici allestiti dalle varie associazioni e contrade hanno catalizzato il flusso di mascherine sotto nuvole di coriandoli.

La sfilata è partita alle 15.30 circa da piazza Mazzini e attraverso Corso della Repubblica e attraversando piazza Cairoli è arrivata in piazza Garibaldi.



Un cordone festoso di gruppi mascherati degli stessi personaggi rappresentati con la cartapesta sui carri. C'erano quindi gruppi di puffi davanti e dietro i Flintstone con Fred che ballava un tango con Wilma e tutt'intorno pagliacci adulti e bambino con musica disco messa da un "Papà Dj". Un clima festoso che culminerá in serata con il rogo di Re Carnevale.