Carrefour, 52 dipendenti licenziati con un messaggio su Whatsapp a Crotone

Con un messaggio su Whatsapp 52 lavoratori sono stati licenziati: accade a Crotone, dove i dipendenti del supermercato Carrefour a località Passovecchio hanno visto avviata la procedura di licenziamento, per giunta un giorno dopo che la struttura era stata chiusa perché non c'era più elettricità. A dare la notizia ai dipendenti è stato il direttore del punto vendita crotonese dalla società Grande distribuzione lametina di Francesco Perri, da cui dipende la struttura.

Dal canto suo la società Carrefour Italia ha fatto sapere di non essere coinvolta nella vicenda, perché il punto vendita era gestito in franchising da «un imprenditore esterno all'organizzazione», e di condannare le modalità di licenziamento, il messaggino su Whatsapp appunto. «Pur non entrando del merito delle decisioni di business, che afferiscono unicamente a questo imprenditore terzo, l'azienda si dissocia fermamente dalle modalità con cui questa decisione, che impatta negativamente su un'intera comunità, è stata gestita e comunicata», si legge.

«Tali modalità, inoltre - aggiunge Carrefour Italia nel suo comunicato - sono profondamente contrarie ai principi etici di business che contraddistinguono il nostro Gruppo in Italia. L'azienda ha pertanto chiesto immediatamente chiarimenti all'imprenditore ed è pronta ad intraprendere ogni azione necessaria alla tutela e al rispetto delle proprie procedure e del proprio modus operandi».

SINDACATI: "NON HANNO VOLUTO INCONTRARCI"

Ieri mattina i lavoratori hanno presidiato il supermercato, che due giorni fa era stato chiuso per la cessazione della fornitura di energia elettrica e per la progressiva mancata fornitura di merce: secondo i rappresentanti provinciali di Fisascat Cisl, Uil Tusc e Filcams Cgile, Salvatore Federico, Pino Palmieri e Vincenzo Zizza, «in questi mesi come sindacato abbiamo risolto diverse problematiche legate alla società del signor Perri permettendo di trovare soluzioni sul piano occupazionale. Su Crotone, invece, la proprietà non ci ha voluto incontrare neppure dopo un sollecito fatto attraverso la Prefettura».

Sulla questione è intervenuto, con una nota, il sindaco di Crotone. «Nell'apprendere della chiusura del Carrefour in località Passovecchio - afferma Ugo Pugliese - ho immediatamente convocato i capigruppo in Consiglio comunale per attivarci a sostegno dei lavoratori della struttura. Conto di sentire anche i sindacati e la proprietà per scongiurare un ulteriore colpo all'economia di questo territorio». «Pochi caratteri che ti fanno perdere il lavoro, una storia assurda. I 52 lavoratori Carrefour di #Crotone non possono essere lasciati soli. Su questo sconcertante caso presenterò un'interrogazione parlamentare», ha annunciato invece il Senatore Ernesto Magorno, di Italia Viva.

