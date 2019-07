Sea Watch, Carola divide il web: dopo #FreeCarola, ecco #IoNonStoConCarola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo #FreeCarola, ecco il nuovo hashtag: #IoNonStoConCarola . Sui social non si parla che di lei. Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch arrestata dopo aver deciso di attraccare per far sbarcare i 42 migranti, è al centro di tutti i dibattiti social del giorno. Così, inevitabilmente, il pubblico dei social network si divide.Molti, moltissimi utenti sono vicini alla giovane comandante tedesca. Tanti, invece, hanno cominciato a muovere dei rilievi. «Semplice. Molto semplice. #IoNonStoConCarola», scrive Paolo Romani‏, senatore di Forza Italia. «Non sto con coloro che in nome dei buoni sentimenti producono caos. #IoNonStoConCarola», gli fa eco Loris Belpassi. «I problemi sono altri, e noi tutti ne abbiamo a non finire. #IoNonStoConCarola», chiosa Mattia Cecchinato‏.«Io sto con Carola. Mai dall'altra parte. #freeCarola», è il parere di Luisa su Twitter. «Non ho mai visto una persona in manette più libera di lei #freeCarola», aggiunge Andrea Scutellà. Infine Viviana Cervellino: «L'umanità non è mai illegale. #freeCarola».