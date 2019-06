Sea Watch, la Germania si schiera. Il presidente Steinmaier: «L'Italia affronti il caso di Carola in modo diverso»

«Chi salva vite non può essere criminalizzato». Dopo il ministro degli Esteri, Heiko Mas, anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier critica l'arresto in Italia della capitana della Sea Watch Carola Rackete, in un'intervista alla televisione pubblica Zd. Nell'intervista Steinmeier ha riconosciuto che esiste in Italia una legge che può determinare quando una nave può attraccare nei suoi porti, ma ha poi aggiunto che «l'Italia non è un paese qualsiasi, è un Paese al centro dell'Unione Europea e per questo possiamo aspettarci che un Paese come l'Italia gestisca il caso in maniera diversa».

