Carol Maltesi, il padre Fabio scrive al killer Davide Fontana: «Ti aspetto quando esci dal carcere anche dopo 30 anni»

Il papà di Carol Maltesi ha scritto all'omicida della figlia, Davide Fontana. Fabio Maltesi, 58 anni, gli ha scritto: «Sei un mostro, ti aspetterò fuori». E poi, ancora: «Sei un diavolo, un maledetto assassino, hai distrutto la vita del mio angelo. Non credo al pentimento e non perdono». «Ti aspetto quando esci dal carcere anche dopo 30 anni se no io o chi ti sistemera uno dei mie giovanni amici che ti odiano come me tu maledetto bastardo schifoso satanista», scrive Maltesi.

APPROFONDIMENTI BRESCIA Foto IL CASO Davide Fontana: «Sono un vigliacco» LOMBARDIA Charlotte Angie voleva trasferirsi dal figlio CAROL Carol Maltesi, uccisa perché si voleva trasferire BUSTO ARSIZIO Charlotte Angie, «tracce di sangue» nella casa a...

È un padre arrabbiato e distrutto dal dolore: la ventiseienne è stata ammazzata a Rescaldina, nel Legnanese, e tenuta nascosta per più di due mesi dentro un congelatore. Poi è stata gettata come un rifiuto il 20 marzo scorso dentro cinque sacchi di plastica in un dirupo a Borno, nel Bresciano.

Carol Maltesi, il killer si spacciava per lei. L'ex compagno: «Rifiutò la videochiamata con il figlio, mi sono insospettito»

Fontana, 43 anni, bancario, ha confessato l'omicidio e ha detto di essersi «pentito». Ma il papà di Carol non gli crede: «Sappi che se un giorno tu dovessi uscire dal carcere, troverai me lì fuori ad aspettarti». «Anche se dovesse accadere fra trent’anni, devi sapere che se tornerai libero ci sarò io ad attenderti».

Charlotte Angie voleva trasferirsi dal figlio. I giudici svelano il piano omicida di Davide Fontana

«​Tu diavolo maledetto assassino come ti sei permesso a togliere la vita e a torturare la mia bimba bastardo maledetto», questa una sintesi del post su Facebook che ha scritto Fabio Maltesi. È un post durissimo, in cui usa parole durissime e in cui parla di condanna di morte. Un altro dettaglio imperdonabile è l'aver ricevuto per quasi tre mesi i messaggi da Carol che non era Carol, bensì Fontana. E scrive che «un giorno me la pagherai, il Signore mi perdonerà».

Sotto ai post dedicati a Carol si leggono molti messaggi di solidarietà in italiano e in olandese. Il papà della donna fatta a pezzi da Davide Fontana abita infatti ad Amsterdam. C'è una bella foto di Carol con il bimbo Carlos scattata nella capitale dei Paesi Bassi. Aveva portato il figlio dal nonno Fabio: «Finalmente anche Carlos visita la mia città dopo esserci già stato quando era nella pancia».