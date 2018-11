Carmelo Zappulla, il fratello: «Non è più in pericolo di vita, sta migliorando»

Jano Zappulla, fratello di Carmelo, ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute. «Comunico a tutti che mio fratello Carmelo non è piu in pericolo di vita. Aspettiamo che si concluda quanto prima il tutto». Così Jano Zappulla rassicura i fan del cantante Carmelo, ricoverato in gravi condizioni alcuni giorni fa.

Chi è. Nato a Siracusa nel '55, Zappulla si è trasferito a Napoli all'età di 24 anni, dove ha inciso il suo grande successo "Pover'ammore", scritto da Nino D'Angelo e, inizialmente, interpretato da Mario Trevi. Quest'ultimo scelse poi di non cantare più la canzone, in virtù dell'enorme successo ottenuto dalla versione di Zappulla, che vendette oltre 1 milione e mezzo di copie. L'artista di origini sicialiane è stato poi uno dei più noti interpreti della cosiddetta "sceneggiata napoletana", che ha caratterizzato la sua carriera fra cinema e teatro. Il 15 aprile 2005 festeggia i venticinque anni di carriera al Palapartenope di Napoli con il concerto "Carmelo Zappulla live", presentato da Gigi Sabani.



Ultimo aggiornamento: 14:57

