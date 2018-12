Carlotta ritrovata a Jesolo: la 18enne era nascosta nella barca di famiglia

E' stata ritrovata a Jesolo, in buone condizioni, Carlotta Mondelli. la ragazzina di 13 anni di Pionca di Vigonza che da mercoledì scorso non dava più notizie di sè dopo che il papà l'aveva accompagnata a scuola dove non era mai arrivata. Si trova nella caserma dei carabinieri. E' stato lo stesso papà che fin dal momento della scomparsa aveva lanciato l'appello, a comunicarlo. Proprio Giuseppe Mondelli è al momento in viaggio da Vigonza verso Jesolo per riabbracciare la figlia. Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato all'allontanamento. Sembra che Carlotta sia stata ritrovata nell’imbarcazione di famiglia ormeggiata nel porto turistico di Jesolo da parte dei Carabinieri del luogo.

