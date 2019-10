Carlo Croccolo, folla ai funerali a Napoli: «Salutaci il grande Totò»

L'ultimo abbraccio a Carlo Croccolo, compianto attore e doppiatore scomparso ieri, lo dà la sua Napoli: la città dove nacque il 9 aprile 1927 lo saluta stringendosi nella chiesa di San Ferdinando, per chi è riuscito a entrare. La folla, infatti, era così grande che il traffico nella zona di Piazza Trento e Trieste è stato bloccato completamente tutti si sono voluti fermare per dirgli addio.

A officiare i funerali, suo cugino don Giulio, che lo ricorda così: «Ha avuto sempre un senso sacro della famiglia. Ricordo il suo rapporto speciale con la madre Giuseppina. Nella sua vita intensa e significativa l'elemento fondamentale è stato il cuore». Ai primi banchi della chiesa, la figlia Donatella, avuta dal primo matrimonio, e la moglie Daniela Cenciotti, anche lei attrice, compagna di vita e di arte, che per salutare il marito ha scelto le parole di Sant'Agostino: «La morte non è niente, sono solo passato dall'altra parte. Non sono lontano asciuga le tue lacrime e non piangere. Il tuo sorriso è la mia pace».

E poi, tutto il mondo dell'arte partenopea : Giacomo Rizzo, Lucio Ciotola, Gianfranco Gallo, Corrado Taranto, Adriano Pantaleo, Caterina de Santis, Lucia Cassini, il critico teatrale Giulio Baffi, Paola Esposito dell'associazione Titania Teatro (di cui Croccolo era direttore artistico). Tra la folla di gente, un anziano alza un cartello che accompagnerà la bara fuori dalla Chiesa: «Carlo salutaci il grande Totò».

