Carica della polizia contro i tifosi dell'Atalanta scesi dal pullman a Firenze dopo il match Video

Autobus di tifosi dell'Atalanta fermati dalla polizia lontano dallo stadio Franchi di Firenze oppure agenti costretti a intervenire perché anche a molte ore dalla fine del match con la Fiorentina gli ultras bergamaschi continuavano a provocare disordini? Continua la polemica fra i tifosi di Bergamo e le forze dell'ordine toscane dopo i tafferugli che hanno accompagnato la semifinale di Coppia Italia fra Fiorentina e Atalanta (3-3 ) di mercoledì scorso. Sei gli agenti feriti, 130 i tifosi nerazzurri identificati.Nella pagina Facebook "Different people style" è stato pubblicato un video in cui si vede una carica della polizia contro i tifosi lombardi che stavano scendendo da un autobus su un viadotto in direzione del casello di Firenze Sud: erano 23 i torpedoni dei tifosi dell'Atalanta che si stavano allontanando dallo stadio. Secondo i tifosi è stata la polizia a fermare tre pullman, tesi smentita dalla polizia.