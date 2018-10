“Il futuro si costruisce giorno per giorno”, i care leavers incontrano le istituzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni anno, circa 3.000, una volta compiuti i 18 anni, sono costretti ad avviarsi verso un percorso di autonomia economica e lavorativasenza avere le necessarie tutele e il supporto adeguato. Il fondo sperimentale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che garantirà 15 milioni di euro e accompagnerà i care leavers fino al compimento del ventunesimo anno di età, è solo un primo passo nel percorso verso l’autonomia dei ragazzi che vivono fuori dalla famiglia di origine.Per ribadire la necessità di estendere il fondo sperimentale a tutti i care leaves e ricordare l’importanza della partecipazione dei ragazzi nelle scelte che riguardano il loro futuro, SOS Villaggi dei Bambini promuove l’incontro “Il futuro si costruisce giorno per giorno”, un momento di confronto tra Istituzioni e ragazzi sulle tematiche più urgenti e importanti che riguardano l’uscita dai percorsi di accoglienza.All’evento, una rappresentanza dei 60 ragazzi protagonisti del progetto europeo di SOS Villaggi dei Bambini “Prepare for leaving care”, porterà all’attenzione delle istituzioni le loro esperienze e raccomandazioni, emerse da un intenso lavoro, con oltre 20 incontri, portato avanti negli ultimi due anni dai ragazzi stessi. Indicazioni che vogliono rappresentare possibili coordinate utili a orientare i percorsi verso l’autonomia e invitare Istituzioni e opinione pubblica a riflettere sul tema dell’accompagnamento e sostegno adeguati ai ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza.L’appuntamento è previstoper il 6 novembre 2018 alle 9:30Roma, Sede del Parlamento del CNEL - Viale David Lubin 2RSVP: per partecipare è necessario accreditarsi inviando nome, cognome, data e luogo di nascita a m.simonelli@inc-comunicazione.itModera Emma D'Aquino, conduttrice TG1Intervengono:Filomena Albano, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenzaDomenico De Maio, Direttore Agenzia Nazionale per i GiovaniAndrea Cippone, Presidente Comitato nazionale per il diritto alla piena integrazione sociale dei giovani fuori dalla famiglia d’origineVittoria Manolio, Segretario Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia