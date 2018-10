Modena, donna morta carbonizzata: arrestato cuoco 34enne. «È il maniaco seriale»

Ultimo aggiornamento: 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato identificato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Vasilica Nicoleta Neata, la prostituta romena trovatalo scorso 10 settembre a San Donnino, alle porte di. L'indizio decisivo è stato un frammento di libro bruciato, che ha permesso ai carabinieri della città emiliana di individuare il responsabile del crimine. Sulla copertina del libro, un manuale scolastico, era riportato il nome della figliastra del sospettato.Oltre all'omicidio, l'uomo, un cuoco sui 40 anni, sarebbe sospettato anche di altri due casi di violenza a donne: un'aggressione sessuale ad una giovane in un garage a Zocca, il 28 agosto, e un possibile tentativo di sequestro di una ragazza straniera a Savignano.L'identità del cadavere carbonizzato, appartenente una prostituta 31enne romena, è stato identificato grazie a un chiodo endomidollare che era le era stato impiantato a seguito di un incidente stradale. «Ne risultano solo due del genere impiantati in Italia», ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Modena, Giovanni Balboni. La donna sarebbe stata uccisa in un luogo differente da quello del ritrovamento del cadavere, ovvero un luogo isolato e di prostituzione. Gli inquirenti stanno attendendo gli esiti del lavoro della medicina legale per chiarire come sia stata uccisa la 31enne: si presume soffocata o presa a bastonate. La mancanza degli arti, spiegano gli inquirenti, «è legata alla presenza di animali selvatici in zona, considerando che la salma è rimasta all'aperto per dieci giorni», il delitto, infatti, sarebbe del 30 agosto.